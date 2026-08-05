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Motosikletle geldi Husumetlisini tüfekle yaraladı

05.08.2026 - 01:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle gelen şüphelinin tüfekle ateş açtığı Eren K. (19) yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

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Olay, saat 21.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Bilgehan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen şüpheli, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Eren K.'ya tüfekle ateş açtı. Olayda Eren K., sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

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Çevredekilerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli, motosikletle olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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