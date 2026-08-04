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Çanakkale Ezine’de otlukta çıkan yangın ormana sıçradı

04.08.2026 - 22:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Nazif Cemhan ŞEN- Erol GÜNGÖRDÜ/ EZİNE(Çanakkale), (DHA)

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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

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Yangın, saat 19.40 sıralarında Ezine ilçesi Gökçebayır mevkisinde otluk bölgede çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

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YANGINA MÜDAHALE KARADAN SÜRÜYOR

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde otluk alanda saat 19.19’da başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına ilk anlarda havadan 2 Uçak, 2 helikopter karadan ise 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı olmak üzere toplam 38 araç ve 131 personel müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahaleye devam ediliyor.

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Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Ezine ilçesi, Gökçebayır Köyü mevkisinde, 04 Ağustos 2026 Salı günü saat 19.19 sıralarında meydana gelen orman yangınına ekiplerimizin müdahalesi aralıksız devam etmektedir. Yangına, 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan; 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı olmak üzere toplam 38 araç ve 131 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Ekiplerimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir” denildi.

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde saat 19.19 sıralarında çıkan yangın, saat 23.50 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Çanakkale Valiliğinden sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz Ezine ilçesi Gökçebayır Köyü mevkisinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimiz tarafından soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında büyük özveriyle görev yapan başta orman teşkilatımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın personeline, gönüllülerimize ve destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları; açık alanlarda ateş yakmamaları ve yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları önemle rica olunur." denildi.

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Çanakkale Ezine’de otlukta çıkan yangın ormana sıçradı

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