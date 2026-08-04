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Traktör ile otomobil çarpıştı 1’i ağır 3 kişi yaralandı

04.08.2026 - 23:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Traktör ile otomobil çarpıştı 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Hatay’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza; Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı yönde ilerleyen 27 AND 791 plakalı traktör ve 16 JA 369 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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