Traktör ile otomobil çarpıştı 1’i ağır 3 kişi yaralandı
04.08.2026 - 23:10Güncellenme Tarihi:
Hatay’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
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Kaza; Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı yönde ilerleyen 27 AND 791 plakalı traktör ve 16 JA 369 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.