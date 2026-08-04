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3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

04.08.2026 - 22:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ELAZIĞ (İHA)

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Elazığ’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Kaza, İmam Efendi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 3 araç zincirleme trafik kazası yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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