3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Kaza, İmam Efendi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 3 araç zincirleme trafik kazası yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.