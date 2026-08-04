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Samsun-Ankara karayolunda kamyon tırla çarpıştı

04.08.2026 - 22:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Samsun-Ankara karayolunda kamyon tırla çarpıştı

Samsun-Ankara karayolunda bir kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun-Ankara karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Arpaguş idaresindeki 05 LH 043 plakalı kamyon, aynı istikamette seyir halinde olan Özgür I. yönetimindeki 61 AEM 128 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan şahıslar itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çıkarıldı.

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Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun ön kısmı hurdaya dönerken araç sürücüsü yaşamını yitirdi ve yolcu olarak bulunan Okan E. yaralandı. Yaralı yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Adnan Arpaguş'un cansız bedeni gerekli çalışmaların ardından morga kaldırıldı.

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