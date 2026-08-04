Osmancık’ta çeltik üreticilerine "yaprak yanıklığı" uyarısı

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Üreticilerin gereksiz ve aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınmaları, ilaçlama sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanmaları ve hasat öncesi bekleme sürelerine dikkat etmeleri gerektiği bildirildi. Hastalık belirtilerini tespit eden üreticilerin teknik destek ve bilgi almak amacıyla Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmalarının önem taşıdığı belirtildi.