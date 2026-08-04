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Osmancık’ta çeltik üreticilerine "yaprak yanıklığı" uyarısı

04.08.2026 - 21:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum’un Osmancık ilçesinde çeltik üretim alanlarında yapılan kontrollerde, bazı parsellerde çeltik yaprak yanıklığı hastalığı tespit edilmesi üzerine üreticilere acil uyarıda bulunuldu.

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1Osmancık’ta çeltik üreticilerine "yaprak yanıklığı" uyarısı

Çorum’un Osmancık ilçesinde çeltik üretim alanlarında yapılan kontrollerde, bazı parsellerde çeltik yaprak yanıklığı hastalığı tespit edildi.

2Osmancık’ta çeltik üreticilerine "yaprak yanıklığı" uyarısı

Üreticiler, hastalığa karşı zamanında ve doğru mücadele konusunda uyarıldı. Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince çeltik üretim alanlarında gerçekleştirilen arazi kontrollerinde, bazı parsellerde çeltik yaprak yanıklığı hastalığı (Pyricularia oryzae) belirtilerine rastlandı.

3Osmancık’ta çeltik üreticilerine "yaprak yanıklığı" uyarısı

Uygun iklim şartlarında hızla yayılabilen hastalığın; çeltiğin yaprak, boğum ve başaklarında zarara yol açarak önemli verim ve kalite kayıplarına neden olabileceği belirtildi.

4Osmancık’ta çeltik üreticilerine "yaprak yanıklığı" uyarısı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, çeltik üreticilerinin tarlalarını düzenli aralıklarla kontrol etmeleri ve hastalık belirtilerinin görülmesi halinde vakit kaybetmeden gerekli mücadeleye başlamaları istendi.

5Osmancık’ta çeltik üreticilerine "yaprak yanıklığı" uyarısı

Açıklamada ayrıca, ilaçlama uygulamalarında yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeltikte yaprak yanıklığı hastalığına karşı ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerinin, etiket tavsiyelerinde belirtilen doz ve zamanda kullanılması gerektiği vurgulandı.

6Osmancık’ta çeltik üreticilerine "yaprak yanıklığı" uyarısı

Üreticilerin gereksiz ve aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınmaları, ilaçlama sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanmaları ve hasat öncesi bekleme sürelerine dikkat etmeleri gerektiği bildirildi. Hastalık belirtilerini tespit eden üreticilerin teknik destek ve bilgi almak amacıyla Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmalarının önem taşıdığı belirtildi.