UNESCO Dünya Miras Listesindeki Safranbolu'da yılın ilk 6 ayında 104 bin 258 kişi konakladı

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Yerli turist sayısında ise artış yaşandığını dile getiren Çidem, "Geçen yıl 77 bin 800 olan yerli konaklayan misafir sayısı bu yıl 83 bin seviyelerine ulaştı. Bu da yaklaşık yüzde 7,1'lik bir artış anlamına geliyor" diye konuştu.