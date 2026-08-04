Elindeki yavru kediyi önce öptü, sonra boğdu

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Olay, merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan kimliği belirsiz şahıs elinde getirdiği hayvanı kucağına alarak öptü.

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Şahıs ardından elinde tuttuğu kediyi boğdu. Yavru kediyi telef eden şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı Yaşanan olay, sokağı gören bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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KEDİYİ BOĞUP ÖLDÜREN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bolu’da bir şüphelinin yavru kediyi sevip, öptükten sonra elleriyle boğarak kaldırıma bıraktığı o anların güvenlik kamerasına yansıması ile polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin M.A. (15) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BOLU VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bolu’da bir şüphelinin yavru kediyi sevip, öptükten sonra elleriyle boğarak kaldırıma bıraktığı o anların güvenlik kamerasına yansıması olayıyla ilgili Bolu Valiliği açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde bir yavru kediye yönelik şiddet olayına ilişkin görüntüler üzerine Valiliğimizce gerekli çalışmalar derhal başlatılmıştır. Güvenlik birimlerimizce yürütülen çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şahsın kimliği kısa sürede tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerekli koordinasyon sağlanarak idari ve adli süreç başlatılmıştır. Kamu vicdanını yaralayan bu olayla ilgili süreç Valiliğimizce yakından takip edilecektir.” denildi.