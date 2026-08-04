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Şehir 45 derecede kavruluyor, Mereto Dağı üşütüyor

04.08.2026 - 18:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

Batman'da hava sıcaklığının 45 dereceyi bulmasıyla bunalan vatandaşlar, serinlemek için rotaların Sason ilçesindeki 3 bin rakımlı Mereto Dağı'na çeviriyor. Saatler süren yolculuğun ardından dağın eteklerinde bulunan doğal kar tünellerine ulaşan ziyaretçiler, kavurucu sıcaklardan uzaklaşarak serin bir gün geçirmenin keyfini yaşıyor.

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Yıl boyunca erimeyen kar kütlelerinin altında, eriyen suların doğal yollarla oluşturduğu ve yaklaşık 300 metre uzunluğa ulaşan kar tünelleri, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

2Şehir 45 derecede kavruluyor, Mereto Dağı üşütüyor

Doğal oluşumuyla dikkat çeken tüneller, hem bölge halkının hem de çevre illerden gelen doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

3Şehir 45 derecede kavruluyor, Mereto Dağı üşütüyor

Kar tünellerini ziyaret eden vatandaşlardan Sabahattin Atalay, Batman'dan yola çıktıklarında bunaltıcı sıcak havanın etkisini hissettiklerini, ancak tünellere girdiklerinde soğuktan titrediklerini söyledi.

4Şehir 45 derecede kavruluyor, Mereto Dağı üşütüyor

Atalay, "Batman'da hava oldukça sıcaktı. Mereto Dağı'na ulaşıp kar tünellerine girdiğimizde ise adeta mevsim değişti. Burası doğal bir serinlik sunuyor.

5Şehir 45 derecede kavruluyor, Mereto Dağı üşütüyor

Sıcaklardan kaçmak isteyen çok sayıda vatandaş kar tünellerini ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

6Şehir 45 derecede kavruluyor, Mereto Dağı üşütüyor

Doğal güzelliği ve serin atmosferiyle öne çıkan Mereto Dağı'ndaki kar tünelleri, yaz mevsiminde sıcak havadan bunalan vatandaşlara eşsiz bir kaçış noktası sunarken, bölgenin doğa turizmine de önemli katkı sağlıyor.

7Şehir 45 derecede kavruluyor, Mereto Dağı üşütüyor



 

8Şehir 45 derecede kavruluyor, Mereto Dağı üşütüyor



 