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Kavurucu sıcaklar soğuk şerbete ilgiyi artırdı: Günde 400 bardak satıyor

04.08.2026 - 18:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KİLİS (İHA)

Kilis'te etkisini arttıran sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar, soğuk meyan şerbetine ilgi gösterdi.

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Kilis'te etkisini sürdüren sıcak havalarla birlikte kentin yöresel lezzetlerinden soğuk meyan şerbetine ilgi arttı. Yaklaşık 15 yıldır sabah pazarında şerbet satan Selahattin İncirli, yaz aylarında günlük 300 ila 400 bardak şerbet sattığını söyledi.

2Kavurucu sıcaklar soğuk şerbete ilgiyi artırdı: Günde 400 bardak satıyor

"Kilis'in milli içeceğidir"

Kentte, 15 yıldır şerbetçilik yaptığını belirten Selahattin İncirli, mesleği abisinden öğrendiğini ifade etti. Şerbetin sağlık açısından birçok faydası olduğuna inandığını söyleyen İncirli, "Bu meslek abimden bana geçti.

3Kavurucu sıcaklar soğuk şerbete ilgiyi artırdı: Günde 400 bardak satıyor

Şerbet böbrekteki kum ve taşın atılmasına yardımcı olur, mideyi rahatlatır ve şişkinliği giderir. Çok faydalı bir içecektir. Kilis'in milli içeceğidir.

4Kavurucu sıcaklar soğuk şerbete ilgiyi artırdı: Günde 400 bardak satıyor

Özellikle yaz aylarının vazgeçilmezidir. Yazın sürekli yoğunluk oluyor. Günlük ortalama 300-400 bardak satıyorum. Bir bardağını 15 liradan satıyoruz" dedi.

5Kavurucu sıcaklar soğuk şerbete ilgiyi artırdı: Günde 400 bardak satıyor

Sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar da soğuk şerbete yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti. Bazı vatandaşlar, şerbeti sudan daha fazla tükettiklerini ifade ederek, şerbetin Kilis'in milli içeceği olduğunu ve yaz aylarında sık sık tercih ettiklerini söyledi.