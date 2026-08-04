Kavurucu sıcaklar soğuk şerbete ilgiyi artırdı: Günde 400 bardak satıyor

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Sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar da soğuk şerbete yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti. Bazı vatandaşlar, şerbeti sudan daha fazla tükettiklerini ifade ederek, şerbetin Kilis'in milli içeceği olduğunu ve yaz aylarında sık sık tercih ettiklerini söyledi.