Bitlis'te hasat başladı! Yüksek verim üreticiyi sevindirdi

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Diyarbakır, Mardin ve Siirt’teki hasat çalışmalarını tamamlayan biçerdöver ekipleri, sezonun devamı için Bitlis’e gelip çalışmalarını sürdürüyor. Yüzlerce dönüm arazide devam eden hasatla, çiftçiler sezon boyu verdikleri emeğin karşılığını almayı hedefliyor. Tatvan ilçesi Kıyıdüzü köyündeki hasat çalışmalarını Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Tatvan Tarım ve Orman Müdürü Mahfuz Demir ile Tatvan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şefik Kızılca yerinde inceledi. Yetkililer, tarlalarda üreticilerle bir araya gelip hasadın seyri ve verim durumu hakkında bilgi aldı.

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'VERİM OLDUKÇA YÜKSEK'

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, ilçenin toplam tarımsal alanının 220 bin dekar olduğunu, bunun 42 bin dekarında buğday üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu yıl iklim koşullarının uygun seyretmesi ve yağışların yeterli olması sayesinde verim oldukça yüksek. Tarlalarda kaliteli ve bol ürün görülmesi hem bizler hem de üretici açısından sevindiricidir. İlçede buğday üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız sürecektir. Hasat sezonunun Tatvan, Bitlis ve tüm ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

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Tatvan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şefik Kızılca ise sezonun verim açısından üreticiyi memnun ettiğini ancak fiyatların beklentileri karşılamadığını söyledi. Kızılca, "Bu yıl yağışların yeterli olması ve mevsim şartlarının uygun ilerlemesi ürün miktarını artırdı. Artan üretim maliyetlere rağmen buğdayın kilogram fiyatının ortalama 14-15 lira seviyesinde kalmasının çiftçilerin gelirini olumsuz etkiledi" diye konuştu.

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ÖRNEK ÜRETİCİ

Tatvan’da örnek üretici seçilen Cebrail Yalçınkaya da bu yıl 132 dönüm arazide buğday ekimi yaptığını ve dekarda beklediği verimi aldığını belirtti. Verimden memnun olduklarını ancak yükselen girdi maliyetlerinin üreticiyi zorladığını belirterek, "Gübre ve mazot fiyatlarındaki artış nedeniyle mevcut alım fiyatları yetersiz kalıyor. Ürün fiyatlarının 20-25 lira seviyesine gelmesi durumunda üreticiler hem maliyetlerini karşılayabilecek, hem de emeklerinin karşılığını alacaklardır" dedi.

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Van Gölü Havzası’nda başlayan buğday hasadının ileriki günlerde Tatvan’ın diğer köylerinde de yoğun şekilde devam etmesi beklenirken, üreticiler yüksek verimin ekonomik olarak da karşılık bulmasını umut ediyor.