Sinop Valiliği iki ilçeye yüksek yangın riski uyarısında bulundu

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Valilikten yapılan açıklamada, artan hava sıcaklıkları, düşük nem oranı ve rüzgarın etkisiyle orman yangını riskinin arttığına dikkat çekildi. Yapılan analizler doğrultusunda Durağan ve Boyabat ilçelerinin gün içerisinde yüksek yangın riski taşıdığı bildirildi.

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Vatandaşlardan anız yakmamaları, sigara izmaritlerini doğaya atmamaları, açık alanlarda ateş yakmamaları ve ormanlık alanlara cam ile çöp bırakmamaları istendi. Açıklamada, küçük bir ihmalin büyük felaketlere neden olabileceği vurgulanarak, "Bir anlık dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan büyük bir felakete yol açabilir. Tüm vatandaşlarımızın bu süreçte azami hassasiyet göstermesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

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Yetkililer, vatandaşların duman veya yangın belirtisi görmeleri halinde durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.