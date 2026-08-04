Hatay'da HATSU abonelerine bin litre suyu ücretsiz verdi

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HATSU; Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde Emlak Konut ve TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutların içme suyu ihtiyacını güvence altına almak amacıyla altyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. Planlanan çalışmalar kapsamında; 28 Temmuz 2026 Salı günü sabahın erken saatlerinden itibaren 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin 75 personelin görev aldığı ekiplerle 11 ayrı noktada eş zamanlı altyapı çalışması gerçekleştirdi.

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Çalışmalar kapsamında Büyük Karaçay Barajı isale hattı üzerinde 500'lük ve 700'lük çapta yeni branşman bağlantıları yapılırken, hat üzerinde tespit edilen arızalar da giderildi. Gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarıyla birlikte su iletim kapasitesinin artırılmasına yönelik önemli adımlar atıldı.

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Gün boyu aralıksız sürdürülen çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda başarıyla tamamlanırken, Büyük Karaçay Barajı isale hattından su iletimi saat 03.00 itibarıyla yeniden sağlandı.

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Su iletimi sonrası içme suyu hattında bulanıklaşma yaşandı ve HATSU vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçti. HATSU tarafından Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde abonelere kesilen Ağustos ayı faturasında bin litre su ücretsiz olarak verildi.

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Faturalarda yer alan yazıda; "Karaçay İçme Suyu İsale Hattı bağlantı çalışması nedeniyle oluşan su bulanıklığı mağduriyetiniz için bu faturada 1000 litre su ücretsizdir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan geçmişte benzer bir uygulamanın gerçekleştirilmediği öğrenilirken mağduriyet kaynaklı bin litre su vatandaşlardan takdir topladı.