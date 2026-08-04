GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHatay'da HATSU abonelerine bin litre suyu ücretsiz verdi
HaberlerGündem Haberleri Hatay'da HATSU abonelerine bin litre suyu ücretsiz verdi

Hatay'da HATSU abonelerine bin litre suyu ücretsiz verdi

04.08.2026 - 20:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Hatay'da HATSU abonelerine bin litre suyu ücretsiz verdi

HBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Karacay içme suyu isale hattı bağlantı çalışmaları sonrası yaşanan su bulanıklığı sebebiyle abonelerinden bin litre suyun ücretini almadı. Tüm belediye ve su kanalizasyon idarelerine örnek olacak uygulama ilk olma niteliği taşırken vatandaşlardan takdir gördü.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

HATSU; Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde Emlak Konut ve TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutların içme suyu ihtiyacını güvence altına almak amacıyla altyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. Planlanan çalışmalar kapsamında; 28 Temmuz 2026 Salı günü sabahın erken saatlerinden itibaren 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin 75 personelin görev aldığı ekiplerle 11 ayrı noktada eş zamanlı altyapı çalışması gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABER

Sinop Valiliği iki ilçeye yüksek yangın riski uyarısında bulundu
Sinop Valiliği iki ilçeye yüksek yangın riski uyarısında bulundu

Çalışmalar kapsamında Büyük Karaçay Barajı isale hattı üzerinde 500'lük ve 700'lük çapta yeni branşman bağlantıları yapılırken, hat üzerinde tespit edilen arızalar da giderildi. Gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarıyla birlikte su iletim kapasitesinin artırılmasına yönelik önemli adımlar atıldı.

İLGİLİ HABER

Kavurucu sıcaklar soğuk şerbete ilgiyi artırdı: Günde 400 bardak satıyor
Kavurucu sıcaklar soğuk şerbete ilgiyi artırdı: Günde 400 bardak satıyor

Gün boyu aralıksız sürdürülen çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda başarıyla tamamlanırken, Büyük Karaçay Barajı isale hattından su iletimi saat 03.00 itibarıyla yeniden sağlandı.

İLGİLİ HABER

Şehir 45 derecede kavruluyor, Mereto Dağı üşütüyor
Şehir 45 derecede kavruluyor, Mereto Dağı üşütüyor

Su iletimi sonrası içme suyu hattında bulanıklaşma yaşandı ve HATSU vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçti. HATSU tarafından Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde abonelere kesilen Ağustos ayı faturasında bin litre su ücretsiz olarak verildi.

İLGİLİ HABER

Elindeki yavru kediyi önce öptü, sonra boğdu
Elindeki yavru kediyi önce öptü, sonra boğdu

Faturalarda yer alan yazıda; "Karaçay İçme Suyu İsale Hattı bağlantı çalışması nedeniyle oluşan su bulanıklığı mağduriyetiniz için bu faturada 1000 litre su ücretsizdir" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan geçmişte benzer bir uygulamanın gerçekleştirilmediği öğrenilirken mağduriyet kaynaklı bin litre su vatandaşlardan takdir topladı.

Güncel Haberler

Yaylalarda başlayan emek, Erzincan tulum peyniri olarak sofralara ulaşıyor
#Gündem

Yaylalarda başlayan emek, Erzincan tulum peyniri olarak sofralara ulaşıyor

Bal hasadı başladı! Rekolte düşük çıktı
#Gündem

Bal hasadı başladı! Rekolte düşük çıktı

Bitlis'te hasat başladı! Yüksek verim üreticiyi sevindirdi
#Gündem

Bitlis'te hasat başladı! Yüksek verim üreticiyi sevindirdi