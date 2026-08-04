Akıllı kedi Porsuk Çayı'nda balık tutan adamın başından ayrılmadı

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Odunpazarı ilçesinde bulunan Kanlıkavak Parkı ve çevresinde birçok vatandaş balık tutuyor. Balık tutmak özellikle yaz aylarında tercih edilen hobiler arasında yer alırken, ekipmanlarını yanına alan yaşlı bir adam da Porsuk Çayı'na oltasını salladı.

Bu durumu fırsat bilen akıllı bir sokak kedisi, yaşlı adamın yanında beklemeye başladı. Kısa süre sonra oltasını sudan çıkartan adam, tuttuğu balığı kediye verdi. O anlar çevredeki vatandaşların yüzünde tebessüm oluştururken, kedinin balığı afiyetle yediği görüldü.