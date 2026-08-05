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Hastane Kavşağı'nda iki araç çarpıştı

05.08.2026 - 00:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUŞ (İHA)

Hastane Kavşağı'nda iki araç çarpıştı

Muş'ta Hastane Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde kent merkezindeki Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hafif yaralı 2 kişi tedbir amaçlı Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kavşakta trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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