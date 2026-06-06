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Gezintiye çıkan kardeşlerin anne ayı ve yavruları ile sohbeti gülümsetti

06.06.2026 - 00:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DÜZCE(İHA)

Gezintiye çıkan kardeşlerin anne ayı ve yavruları ile sohbeti gülümsetti

Düzce’nin Yığılca ilçesinde gezintiye çıkan 2 kardeş, yolda anne ayı ve yavruları ile karşılaştı. İki şahıs araçlarında ilerlerken anne ayı ve yavrularına seslendiler. Ayı ve yavrular sesleri duyunca ayağa kalkarak tepki verdiler ve daha sonra ormanlık alanda kayboldular.

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Yığılca ilçesi Geriş köyünde yaşanan olayda Muhammet ve Ramazan Özçelik kardeşler, gezintiye çıktıkları sırada yolda anne ayı ile iki yavrusunu gördüler. Şahıslardan biri ayı kardeş diye’ seslendi. Diğer ise ‘Korkma devam et’ dedi ve gülüşmeler başladı. Daha sonra şahıslar ‘Yavrularını da al diyerek’ ayıya tekrar seslendiler.

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Ayılar ise kendilerine seslenen vatandaşları fark ederek ayağa kalktılar ve hızla ormanlık alanda kayboldular.

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Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni toplarken, vatandaşların ayılarla sohbeti gülümsetti yorumları geldi.

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