Gezintiye çıkan kardeşlerin anne ayı ve yavruları ile sohbeti gülümsetti

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Yığılca ilçesi Geriş köyünde yaşanan olayda Muhammet ve Ramazan Özçelik kardeşler, gezintiye çıktıkları sırada yolda anne ayı ile iki yavrusunu gördüler. Şahıslardan biri ayı kardeş diye’ seslendi. Diğer ise ‘Korkma devam et’ dedi ve gülüşmeler başladı. Daha sonra şahıslar ‘Yavrularını da al diyerek’ ayıya tekrar seslendiler.

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Ayılar ise kendilerine seslenen vatandaşları fark ederek ayağa kalktılar ve hızla ormanlık alanda kayboldular.

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Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni toplarken, vatandaşların ayılarla sohbeti gülümsetti yorumları geldi.