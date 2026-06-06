Sarıkılçık çeltiğinin ekimine başlandı! Yüzde 17 şeker oranına sahip şeker hastaları büyük ilgi gösteriyor

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Hep el ile oluyor, zor bir üretim. Traktör ve dron ile ekmiyoruz, geleneksel usullerle elimizle ekiyoruz. Direkt lezzetini çiftçinin elinden alıyor. Şeker oranı çok düşük. Diğer pirinçlere göre beşte bir oranında daha az şeker var. Şeker hastaları dahi rahatlıkla yiyebilir" dedi.