'Öğrencilerimizi uluslararası arenaya hazırlıyoruz'

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu bilimsel araştırma olanaklarını değerlendiren Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, “Üniversitemizde Araştırma Girişimcilik ve Yenilikçilik Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Bu koordinatörlük üniversitemizin araştırma alt yapısı başta olmak üzere yenilikçilik ve Ar-ge çalışmalarıyla destekli girişimcilik faaliyetlerini düzenlemekte ve koordine etmektedir. Manisa Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi ve Üniversite Sanayi İş birliği Merkezleri ortak bir çalışma yürütmektedir. 2013 yılından beri bölgemizdeki üniversiteler arasında sadece Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin uyguladığı isteğe bağlı staj faaliyetiyle, öğrencilerimiz henüz daha ikinci sınıftayken sanayi ile temas kurmakta, gelecekte yapacağım mesleğin fiili alandaki karşılığını görmekte henüz öğrenciyken uygulamalı eğitim faaliyetlerine başlama fırsatı sunmaktayız. Sanayi ile kurmuş olduğumuz bir diğer bağlantı alanı ise öğrenci kulüplerimizin yapmış olduğu ve üniversite olarak bizlerin de istihdam ve kariyer Koordinatörlüğünün görev alanına girmesi sebebiyle seminerler, çalıştaylar sempozyumlar, deneyim ve tecrübe paylaşımı ve kariyer günleri gibi etkinliklerle buluşma noktalarımızın oluşum alanıdır. Özellikle teknik bölümlerde okuyan öğrencilerimiz uygulamalı eğitim almış oldukları eğitimlerinin son döneminde, işletmelerin teknik bir probleminin çözümüne yönelik tasarım ve ARGE projeleri yürütmekte, mezuniyet sonrası istihdam edilebilirlik oranlarını büyük ölçüde arttırmaktadırlar” diye konuştu.

Haberin Devamı

UYGULAMALI EĞİTİMLE ÖNE ÇIKIYOR

Prof. Dr. Kibar, “Ayrıca, Üniversite-Sanayi İş Birliği çalışmaları kapsamında, TUSAŞ tarafından 06.06.2024 tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi - TUSAŞ Hava Platformları ve Savunma Sistemleri Araştırma ve Tasarım Laboratuarı’nın açılışı gerçekleştirilmiştir. Bu laboratuvar, öğrencilerimizin çalışmaları için her zaman açıktır ve havacılık ve uzay alanında daha fazla öğrencinin katılımını teşvik etmektedir. Laboratuarımız, öğrencilerimizin uygulama becerilerini geliştirebilecekleri ve gerçek projeler üzerinde çalışabilecekleri bir ortam sağlamaktadır” dedi.

Haberin Devamı

Üniversitenin uluslararası iş birlikleri ve değişim programlarına katılım olanaklarıyla öne çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Rana Kibar, “Her yıl ortalama 150 öğrenci ve 50 personelin hareketliliğe katıldığı Erasmus+ Programı sayesinde öğrencilerimiz ve personelimizin katılımcı anketleri incelenmiş ve hem öğrencilerin hem de personelin değişim programlarına katılımı sayesinde akademik ve bireysel gelişimlerine bu sürecin katkı sağladığı görülmüştür. Öğrencilerin ve personelin %86’dan fazlası Erasmus+ hareketliliği sırasında yabancı dilini geliştirdiğini belirtmektedir. Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa’da bulunan 21 farklı ülkeden 90’a yakın üniversite ile ikili işbirliğimiz bulunmaktadır. Ayrıca Erasmus+ Programının Avrupa Dışı Faaliyetlerinin desteklendiği Uluslararası Kredi Hareketliliği kapsamında ise 15 farklı ülkeden 17 Üniversite ile ikili iş birliğimiz vardır. Bu sayede öğrenci ve personellerimiz hem Avrupa’ya hem de Avrupa dışında yer alan ülkelere hareketlilik imkânı tanınmaktadır. Ayrıca 27’den fazla üniversite ile yine ikili iyi niyet ve iş birliği anlaşmalarımız mevcuttur. Bu anlaşmalar sayesinde öğrencilerimiz uluslararası hareketlilik süreçleri kolaylaştırılmaktadır. Avrupa 2020 Hedefleri kapsamında, gençlerin eğitim ve öğretim süreci boyunca ve işgücü piyasasına girişlerinde karşılaştıkları zorlukların vurgulandığı Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme için Avrupa Stratejisi Belgesi'nde, eğitimde çeşitlilik ve farklı ülkelerin iş piyasalarına hazırlık yapılması ihtiyacı ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda, üniversitelerin kurmuş oldukları uluslararası iş birlikleri, öğrencilerini ve mezunlarını uluslararası iş piyasalarına hazırlaması açısından oldukça önemlidir. Üniversitemiz, Erasmus+ Programı kapsamında yılda 70'e yakın öğrencinin Staj Hareketliliğine katılmasını sağlamaktadır. Yönetimimiz, yükseköğretimin sadece öğretimden oluşmadığı, aynı zamanda öğrencilerin iş dünyasına hazırlandıkları bir ortam olduğu bilincinden hareketle, MCBÜ öğrencilerinin mezuniyet sonrasında uluslararası arenada iş bulabilmelerini destekleyecek kazanımlarla, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimleri ile dil becerilerini geliştirmeleri açısından uluslararası hareketliliklerden faydalanmalarını oldukça önemsemektedir” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Uygulamalı eğitim, staj olanakları ve istihdam oranlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Rana Kibar, “Üniversitemiz öğrencilerine sunmuş olduğu isteğe bağlı staj ve eğitimlerin son dönemindeki işletmede mesleki eğitim uygulamasıyla bölge sanayimizin istihdam partneri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu 2 programa dâhil olan öğrencilerin istihdam edilebilecekleri ve mezuniyet sonrası istihdam oranları bölüm ve program bazlı değişmekle birlikte ortalama % 40 seviyelerindedir. Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizin bu eğitim sonrasındaki istihdam edilebilirlik oranları, endüstri mühendisliği mekatronik mühendisliği bilgisayar mühendisliği yazılım mühendisliği elektrik elektronik mühendisliği gibi bölümlerde % 50 üstüne çıkmış durumdadır. Türkiye ortalaması dikkate alındığında yeni mezun birinin ortalama istihdam edilme süresi mezuniyet sonrası yaklaşık 11 aydır. 2022 ve 2023 yılındaki bu istatistik ortalaması çok çok dışında, üniversitemiz işletmede mesleki eğitim modelinden mezun olanlar işletmede mesleki eğitim yapmış oldukları işletmelerde mezuniyetlerinin sonrasındaki ilk ayda işe başlayanların oranı yukarıda ifade ettiğim üzere yaklaşık %40 tır. Talebin çok açık olduğu bölümlerde ise bu oran% ellinin üstüne çıkmaktadır. İstihdam oranlarıyla dikkat çeken önemli alanlarımızdan birisi ise Tütün Eksperliği Yüksekokulu. Dünyada tek örnek. Öğrencilerimiz daha öğrencilik yıllarında sektörde çalışma imkânı buluyor. Yüzde yüz istihdam oranına sahip” diye konuştu.

Üniversitenin öğrencilere sunmuş olduğu sosyal olanaklarla da öne çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Rana Kibar, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Şehzadeler ve Uncubozköy şehir merkezinde, Porf. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi ise Muradiye de yer almaktadır. Merkezdeki yerleşkelerimizi dışında ilçelerimizde de üniversitemizin yerleşkeleri yer almaktadır. Tüm yerleşkelerimiz öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmiştir.

Yurt, Yemekhane, Mediko Sosyal, Spor Tesisleri, Kütüphane, alışveriş merkezi olanaklarıyla öğrencilerimiz üniversite hayatının keyfini çıkarma şansına erişmektedir. Öğrencilerimiz kendi ilgi alanları doğrultusunda kulüplere üye olabilmekte ve kulüp etkinliklerini düzenleme ve katılma olanaklarına kavuşmaktadır. Bu nedenle MCBÜ öğrencileri, sosyal anlamda kendilerini geliştirebilmektedirler” dedi.

Son olarak yurt olanaklarıyla ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Kibar, “Kredi Yurtlar Kurumunun yapmış olduğu modern kız ve erkek yurtlarında öğrencilerimiz kalma olanağına sahip. Manisa merkezde 8448, ilçelerde ise 5930 kişi olmak üzere oldukça geniş kapasitedeki yurtlarımız öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamaktadır” açıklamasını yaptı.