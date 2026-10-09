6 aya kadar raf ömrü var! Türkiye'de sadece Kağızman'da yetişiyor: 5 bin tonluk rekolte bekleniyor

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Altuntaş, "Uzun elma demelerinin nedeni ağacının yukarı uzaması. Ne kadar budarsan buda bunun ağacı aşağı gelmez hep dik çıkar. Ondan da elması da uzun olur kendine de uzun elma derler. Türkiye genelinde Kağızman'da yetişir Bursa'ya götürdüm diktim aynı meyveyi vermedi. Uzun elmanın işte amacı bu bir de kışın çok dayanıklı bir elma yaklaşık 6 ay raf ömrü var." şeklinde konuştu.