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Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si aÄŸÄ±r, 9 yaralÄ±

Van'da buzlanan yolda sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi. Kazada, 2'si aÄŸÄ±r, 9 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

28.01.2022 - 10:01 |
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si aÄŸÄ±r, 9 yaralÄ±

Kaza, sabah saatlerindeÂ GevaÅŸ ilÃ§esi Atalan Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Mersin'den Van'a gelenÂ 02 DEÂ 810 plakalÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼, yoldaki buzlanma nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kÄ±p devrildi.

Kazada, 2'si aÄŸÄ±r, 9 kiÅŸi yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine kaza yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.Â 



AraÃ§tan Ã§Ä±karÄ±lan yaralÄ±lar, ambulanslarla Ã§evre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

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