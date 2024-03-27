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Van Gölü kahverengiye döndü! 10 kilometrelik alan havadan görüntülendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel suları, derelere karışıp ulaştığı Van Gölü'nde sahil kesimini kahverengiye dönüştürdü.

27.03.2024 - 15:04 | | Özcan ÇİRİŞ/AHLAT (Bitlis), (DHA)
Van Gölü kahverengiye döndü! 10 kilometrelik alan havadan görüntülendi

Bitlis’te 9 gündür yağan yoğun kar, Ahlat ilçesinde ise karla karışık yağmur olarak etkili oldu.

Van Gölü kahverengiye döndü 10 kilometrelik alan havadan görüntülendi

Yağmur, bugün ilçenin kırsalında sele neden oldu. Yüksek kesimlerden akan sel suları, derelere karışıp Van Gölü'ne ulaştı. Göl kıyısında kahverengiye dönen yaklaşık 10 kilometrelik alan, havadan görüntülendi. (DHA)

Van Gölü kahverengiye döndü 10 kilometrelik alan havadan görüntülendi

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