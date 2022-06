Valilik yeni kararı açıkladı! Resmen yasaklandı, 31 ekime kadar...

Antalya Valiliği resmi internet sitesinden Vali Ersin yazıcı imzasıyla yayınlanan genelge, “Yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması göz önünde bulundurularak ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde, insan ve araç yoğunluğunun artması ile birlikte, orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla, alınması gereken tedbirler” başlığı altında yayınlandı. 7 Haziran ve 31 Ekim arasında uygulanacak genelgede şu maddelere yer verildi:

“6831 sayılı Orman Kanunu'nun 76. maddesinde yer alan ‘ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır’ hükmü uyarınca, orman alanları içerisinde (piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılması yasaktır.

Piknik ve mesire yerlerinde (kamping işletmeleri hariç) 31 Ekim tarihine kadar saat 20.00’dan sonra mangal/semaver/ateş yakılması yasaktır. Kamping işletmeleri haricinde, ormanlık alanlarda kamp yapılması ve çadır kurulması yasaktır.

6831 sayılı Orman Koruma Kanunu’nun 31 ve 32’nci maddesi çerçevesinde olan köyle/mahalleler başta olmak üzere; orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız yakmak; bağ/bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır.

İlimiz sınırları içerisindeki ormanlık alanların 4 kilometre civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek yerlerde ateş yakmak yasaktır.

Vatandaşlarımızın konuya ilişkin duyarlılığını artırmak amacıyla, piknik ve mesire alanlarında uyulması gereken kurallara ilişkin el ilanı/broşürlerin, Orman Bölge Müdürlüğü ve Belediyelerce hazırlanarak, hazırlanan el ilanı/broşürlerin vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanlarda dağıtımı sağlanacaktır.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirlerini eksiksiz alacaklardır.

Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., CK Akdeniz Perakende Satış A.Ş., TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü ve EÜAŞ Antalya ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır.

İlçe kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

Gerekli hallerde, ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkânları kullanılarak yangına karşı etkin müdahale edilmesi sağlanacaktır.”

Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında; 6831 sayılı Orman Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.”