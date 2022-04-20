Vakıflar'dan 'Ayasofya Camii' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya Camii'nin imparator kapısının tahribatına ilişkin paylaşım ve haberler üzerine açıklama yapıldı. Ayasofya Camii'nin 10 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ibadete açıldığı hatırlatılarak, "İbadete açıldığı günden bu yana aynı zamanda bir Külliye olan Ayasofya Kebir Camii’nin birçok restorasyon çalışması ve ihyası Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz nezdinde tamamlanmıştır ve gerekli yerlerde devamlılığı sağlanmaktadır. Türbeleri, Sibyan Mektebi, Muvakkıthaneleri ile bir Külliye olan Ayasofya Kebir Camii'nin çalışmaları, restorasyonu, ihyası titizlikle sürdürülmektedir. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılan Ayasofya Fatih Medresesi de buna örnektir" denildi.

Ayasofya Kebir Camii imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerindeki aşınma ve tahribatın, ahşabın olağan sürecinden yıpranması ve ufak bir dokunma sonucu oluştuğu kaydedilerek, "Ayasofya Kebir Camii imparator kapısı konservasyonu bugün itibarı ile tamamlanmış ve ihyası sağlanmıştır. Konunun incelenmesine yönelik savcılık soruşturmasının yanı sıra bir idari bir teknik olmak üzere 2 müfettiş de ivedilikle görevlendirilmiştir" denildi.

Ayasofya Kebir Camii ve Külliyesi'nin 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polisleri ile en üst seviyede titizlikle korunduğuna dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Ancak takdir edersiniz ki müze statüsünde iken 18-19 bin bandında olan ziyaretçi sayısı camiye dönüştürülmesi ile 40-45 binleri bulmaktadır. Dünya mirası, UNESCO eseri ayrıca Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile bizlere emaneti, mimarlık tarihinin en büyük ve önemli yapılarından olan Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldı ise geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır."