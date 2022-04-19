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    YaşamAyasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme
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    Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme

    Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nda tahribatla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

    19.04.2022 - 16:16 | | DHA
    Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme

    İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tarihi İmparatorluk Kapısı'nın zarar gördüğü ortaya çıktı.

    Ana salona açılan dokuz kapıdan biri olan ve yalnızca imparator tarafından kullanıldığı için 'İmparator Kapısı' adı verilen kapıdaki hasar dikkat çekti. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından bugün kapının önüne bariyer konularak önlem alındığı görüldü.

    Ayasofya Camiinin İmparatorluk Kapısındaki tahribata inceleme

    Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Ayasofya Camii İmparatorluk Kapısı'nın tahribatına yönelik incelemenin yapılması için idari ve teknik olmak üzere iki müfettiş görevlendirilmiştir" denildi.

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