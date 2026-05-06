Uzunköprü'de seyir halindeki otomobil yandı, sürücü kaçtı

06.05.2026 - 00:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ünsal YÜCEL/ UZUNKÖPRÜ(Edirne), (DHA)

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Keşan-Uzunköprü kara yolu Kavacık köyü mevkisinde meydana geldi. Keşan’dan Uzunköprü yönüne giden ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 22 ACH 905 plakalı otomobil, Kavacık köyü mevkisinde motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Sürücüsü otomobili yol kenarına çekerek, olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede sardığı otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Jandarma, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

#Gündem

