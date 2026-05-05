GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKütahya’da otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

Kütahya’da otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

05.05.2026 - 23:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet ALTINTAŞ/ GEDİZ(Kütahya), (DHA)

Kütahya’da otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

 

Haberin Devamı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Gediz-Uşak Karayolu’nun 14’üncü kilometresinde Yenikent Beldesi yakınlarında meydana geldi. Uşak’tan Gediz istikametine giden Osman Alp Ö. (26) yönetimindeki 43 AEL 567 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Savrulan araç yolun kenarındaki toprak zemine çarparak durabildi. Kazada, sürücü Osman Alp Ö. ile araçta bulunan O.Ö. (26), Ş.N.Y. (19) ve R.C.S. (18) yaralandı.

İLGİLİ HABER

MEB tarafından hazırlanan '2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz' yayımlandı
MEB tarafından hazırlanan '2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz' yayımlandı

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İLGİLİ HABER

Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük füzesi YILDIRIMHAN ilk kez sergilendi
Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük füzesi YILDIRIMHAN ilk kez sergilendi

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel Haberler

Eğirdir'de dağlık alanda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
#Gündem

Eğirdir'de dağlık alanda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Kütahya’da otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı
#Gündem

Kütahya’da otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

MEB tarafından hazırlanan '2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz' yayımlandı
#Gündem

MEB tarafından hazırlanan '2026/2 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz' yayımlandı