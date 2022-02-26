Ukrayna’dan yola çıkan ilk kafile Türkiye'ye ulaştı! ‘Yolda tanklar yanıyordu'

Rusya'nın harekat düzenlediği Ukrayna'da mahsur kalanların tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı, dün akşam tahliye çalışması başlattı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarından ilk grup, Ukrayna'ya sınırı olan Moldova üzerinden yola çıkarak Türkiye'ye geldi. Rus ve Ukrayna Savaşı'nın mağdurları Türk vatandaşlar Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği aracılığıyla kiralanan otobüslerin yanı sıra kendi imkanlarıyla yola çıkanlar, bugün öğleden sonra Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmaya başladı.

"SÜREKLİ BOMBA SESLERİ GELİYORDU"

Eşi Hamza Kahnici İstanbul'da yaşayan, Ukrayna asıllı Yulia Kahnici, 2 çocuğuyla Odessa kenti yakınlarında kasabadan arkadaşlarıyla minibüsle yola çıkıp, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Ukrayna'da durumun kötü olduğunu anlatan Yulia Kahnici, "Bulunduğumuz bölge tehlike altındaydı, sürekli bomba sesleri geliyordu. Savaştan kaçtım, çocuklarımla İstanbul'daki eşimin yanına gidiyorum" diye konuştu.

'30 KİLOMETRE KUYRUK VAR'

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iş yeri bulunan iş insanı Burhan Kaya, savaş başlamadan önce ülkeyi terk ettikleri söyledi. Kiev'den Moldova'ya geçen, buradan da Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan arkadaşlarıyla özel aracıyla giriş yapan Kaya, "Ukrayna'dan Moldova sınırına geçmek istedik, yaklaşık 15 kilometre kuyruk vardı. Ukraynalıların kendi halkı da çok panik içindeydi. Moldova'da konsolosluk yetkilileri bizimle ilgilendiler. Yaklaşık 2 aydır Kiev'deydik. Orada iş yerlerimiz var. Daha olaylar bizim bölgemize sıçramadan oradan ayrılmayı başardık. Erken davrandık. Bizim Türk arkadaşlarımızdan hala orada olanlar var. Dışişleri Bakanlığı'mız bizlerle çok ilgilendi ve daha sonra tahliyeler başladı. Şu an tahliyeler devam ediyor, yolda olan arkadaşlarımız da var. Biz erken ayrıldığımız için şanslıyız. Yollar çok kalabalık, kuyruklar 30 kilometreyi buldu. Kuyruklar nedeniyle geçişler çok zor, aralarında Türkler de var. Kendi araçlarıyla ve elçiliğin ayarladığı otobüslerle de gelen çok sayıda Türkler var" dedi.

'TÜRKİYE'YE 22 SAATE GELDİK'

Burhan Kaya ile aynı araçta Kiev'den gelen iş insanı Bünyamin Görünüş de "Kiev'den geliyorum, orada durum çok kötü. Biz o bölgeden ayrıldığımızda tankların yandığını ve bombalanan yerleri gördük. Önce Odessa'ya geldik, burada taksi kiralayarak kendimizi Moldova'ya attık. Yaklaşık 70 kilometre yolu 8 saatte geldik, kuyruk çok uzundu. Millet perişan, herkes çıkış için sınıra yönelmiş durumda. Odesa'da sadece 25 bin Türk var. Ukrayna genelinde 35 bine yakın Türk var. Yolda tanklar yanıyordu, insanlar tedirgindi. Türkiye'ye 22 saate geldik, buradan Gaziantep'e gideceğim" diye konuştu.

UKRAYNA'DAN TAHLİYE OLAN TÜRKLERE SINIR KAPILARINDA UYGULANACAK PROSEDÜRLER

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'dan tahliye olan Türk vatandaşlarına sınır kapılarında uygulanacak güncel prosedürleri paylaştı.

"Sınır kapılarındaki uygulamalar güncellendi. Vatandaşlarımızın karayolu geçişlerinde istifade edebileceği güncel bilgiler" notuyla prosedürleri paylaşan Kıran'ın yaptığı açıklamaya göre, tahliye olan Türk vatandaşları, Polonya ve Moldova sınır kapısından pasaport veya kimlik kartıyla giriş yapabilecek, vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek. Romanya, Bulgaristan ve Macaristan sınır kapısını kullanacak vatandaşlar pasaport ile giriş yapabilecek ve vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek. Vatandaşlar sınır kapısından vizesiz geçebilecek. Slovakya sınır kapısından geçecek olan vatandaşlar da pasaport veya bireysel değerlendirmeye göre kimlik kartıyla geçebilecek, vatandaşlardan PCR testi, aşı sertifikası ve vize istenmeyecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna’dan Polonya’ya geçen vatandaşlar için önemli bir duyuru yaptı. Kıran'ın paylaştığı fotoğrafta "Polonya'ya geçtiğinizde yaya olarak gelenleri Polonya makamları otobüslerle en yakın tren istasyonuna götürüyorlar. Buradan Varşova'ya hareket ediyorsunuz. Varşoda'da Chopin Uluslararası Havalimanı'nın yakınındaki 'SANGATE OTEL'e gelirseniz orada uygun koşullarda kalmanız mümkündür" denildi.