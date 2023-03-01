Twitter çöktü! Twitter'a girişte erişim sorunu yaşanıyor

Sosyal medya uygulaması Twitter çöktü. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, öğle saatlerinden itibaren Twitter'a erişim sorunu yaşamaya başladı.Cep telefonu uygulamaları ve bilgisayarlarda görülen sorunun Türkiye saati ile 13.17'de başladığı tespit edildi.

Twitter'a neden erişilemediği henüz belirsiz. Türkiye'de kullanıcıları 'Twitter'a hoş geldin' mesajı karşılıyor ve akış yenilenmiyor.

Twitter'ın en çok kullanıldığı ülke, açık ara ABD. 75 milyonu aşkın ABD'liyi Japonlar izliyor. Japonya'daki kullanıcı sayısı yaklaşık 60 milyon. Türkiye, Hindistan, Brezilya, Endonezya ve İngiltere'nin ardından yedinci sırada.

Birleşik Krallık'ta Londra, Blefast ve Cardiff gibi büyük şehirlerde yaşayanlar Twitter kullanıcılarının sorun yaşadığı bildiriliyor.

New York, Washington ve Boston gibi şehirlerdeki Amerikalı kullanıcılar da benzer problemlerden şikayet ediyor.