Türkiye'nin uzay yolculuğu için 'uzay hatıra bileti'

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bu gece saat 01.11’de gerçekleşecek fırlatma ile uzay yolculuğuna başlayacak. Fırlatma öncesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde uzay hatıra bileti hazırlandı. Bilet, Türkiye Uzay Ajansı'nın internet itesinde yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzay meraklıları, 'https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi' linkini tıklayarak, tarihi anı ölümsüzleştirebilecek" denildi.

Türk astronot Alper Gezeravcı’nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın yer aldığı hatıra biletinde; 'Gurur Duy Türkiye' hastagi ve 'Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu'nun gururunu paylaşıyorum.' ifadeleri yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uzay hatıra biletini sosyal medya hesabından 'uzay hatırası' notuyla paylaştı.