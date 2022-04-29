Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/ujFtQhWSdU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2022