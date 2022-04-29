Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
29.04.2022 - 17:25 |
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/ujFtQhWSdU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2022
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