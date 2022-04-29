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PKK üyeliğinden gözaltına alınmıştı! İBB çalışanı tutuklandı

İstanbul'da 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan gözaltına alınan ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen İBB çalışanı Şafak D. tutuklandı.

29.04.2022 - 14:23 | | İHA-DHA
PKK üyeliğinden gözaltına alınmıştı! İBB çalışanı tutuklandı

İstanbul’da, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak D., polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve örgüt kampında bir grup teröristle çekilmiş silahlı fotoğrafı ortaya çıkan Şafak D.’yi önceki gün operasyonla yakalamıştı. PKK’nın dağ kadrosundan örgüt üyeleri ile birlikte silahlı fotoğrafları ortaya çıkan Şafak D., İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak görev yapıyordu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Şafak D., bugün sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Şafak D. tutuklandı.

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