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Alevi inanç önderlerinden Avusturya'nın kararına tepki

Alevi inanç önderleri, Avusturya'nın leviliği İslam'ın dışında ayrı bir inanç olarak tanımasına karşı Karacaahmet Sultan Dergahı'nda basın açıklaması yaptı.

29.04.2022 - 17:11 | | Rojda ALTINTAŞ - Hami YEŞİLYURT -/ İSTANBUL (DHA)
Alevi inanç önderlerinden Avusturya'nın kararına tepki

Alevi inanç önderleri, Avusturya'nın aleviliği İslam'ın dışında ayrı bir inanç olarak görme kararına karşı Karacaahmet Sultan Dergahı'nda bir araya geldi. Basın açıklamasına Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Ali Rıza Uğurlu, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, Karacaahmet Sultan Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Ercan ve 200 vakıf ve dernek temsilcileri katıldı. 

Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Ali Rıza Uğurlu, Avusturya'nın aldığı karara tepki olarak, "Türkiye Cumhuriyeti'ni meydana getiren en temel sütunlardan birisi olan alevilere yönelik tahribatlar ülkemizin barış ve huzur içerisinde birlik ve beraberliğine kast etmek hedefiyle örgütlü ve sistematik bir plan içerisinde sürdürülüyor. Son dönemde artarak devam eden, alevi inancına yapılan saldırıların farkındayız. Ne yazık ki, üzülerek şahit olduğumuz bir diğer konu ise, bizzat alevi inanç toplumunun içerisinden de, toplumumuzu bölen, parçalanmasına hizmet eden açıklamaların yapılmasıdır" dedi. Ali Rıza Uğurlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Biz Aleviler, diğer inançları ve kurumları tartışmadan, ayrımcılığın olmadığı özgür ve demokratik bir ortamda diğer inançlarla eşit haklara sahip olmak, ekonomiden siyasete ve devlet kurumlarına kadar her alanda yer almak istiyoruz" diye konuştu.

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