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TIR'Ä±n çarptÄ±ÄŸÄ± bisikletin sürücüsü öldü

Konya'nÄ±n EreÄŸli ilÃ§esinde TIR'Ä±n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± bisikletin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ä°brahim SarÄ± (74), yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

29.04.2022 - 16:46 | | Atilla ATMACA/EREÄžLÄ°,(DHA)
TIR'Ä±n çarptÄ±ÄŸÄ± bisikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 12.30 sÄ±ralarÄ±ndaÂ TÃ¼rbe Mahallesi Åžehit Barbaros Yakup Yenilmez Caddesi'nde meydana geldi. Musa GÃ¶klerÂ yÃ¶netimindeki TIR, Ä°brahim SarÄ±'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± bisiklete Ã§arptÄ±.

TIRÄ±n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± bisikletin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ã¶ldÃ¼

Ã‡arpmanÄ±n ÅŸiddetiyleÂ TIR'Ä±n altÄ±nda kalan SarÄ±, aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. Ekiplerin TIR'Ä±n altÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±Â SarÄ±, ambulansla gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. TIR ÅŸofÃ¶rÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 

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