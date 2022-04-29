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GündemMSB duyurdu! 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu! 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

29.04.2022 - 14:00 |
MSB duyurdu! 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.

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