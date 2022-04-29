MSB duyurdu! 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." denildi.

Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!



Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/1lEmRyvDIV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2022