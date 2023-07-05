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Türkiye'den NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e tebrik

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin uzatılması nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

05.07.2023 - 10:16 | | ANKARA, (DHA)
Türkiye'den NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e tebrik

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Konseyi'nin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresini 1 Ekim 2024 tarihine kadar uzatmasına dair kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Görevi süresince ülkemizle yakın iş birliği ve dayanışma sergileyen Genel Sekreter Stoltenberg'i tebrik ediyoruz. Göreve geldiği 2014 yılından bu yana terörizm de dahil olmak üzere artan tehdit ve sınamalar karşısında ittifakın birlik ve dayanışmasının korunması yolunda gayret gösteren Genel Sekreter Stoltenberg'in gerekli liderliği sergilemeye devam edeceğine inanıyoruz" denildi. (DHA)

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