Bahçeye girdi, sopayla şiddet gördü! Hidroterapi tedavisiyle sağlığına kavuştu

Konya'da bahçeye girdiği için sopayla şiddet uygulanan sokak köpeği, hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Kafatasında ve boynunda kırık belirlenen köpeğin beyninde de hasar oluştu. Bu yüzden görme ve yürüme kaybı yaşayan köpek, bir süre tedavi gördükten sonra Ankara'daki veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine sevk edildi.

'Zen' adı verilen köpek, ilaç tedavisi ve medikal tedavinin ardından fizik tedaviye alındı. 'Zen', ergoterapi ve havuzda uygulanan hidroterapi tedavisiyle yaşama tutundu.

'ONU ÖZEL BESLEDİK'

Veteriner teknikeri Yağmur Denli 'Zen'in, bahçeye girdiği için sopayla dövüldüğünü söyleyerek, "Bayağı şiddetli dövüldüğü için hem kafatasında hem de boynunda kırıklar oluşmuş. Bununla birlikte beyinde oluşan hasardan dolayı hem denge hem de görme kaybı vardı. Yaklaşık 8 aylık tedaviden sonra çok az da olsa görebiliyor, ışığı algılıyor. Hareketleri sadece kendi etrafında dönme şeklindeydi. Maalesef ki yemek yemeyi dahi bilmiyordu. Onu özel besledik enjektörlerle, zamanla tedaviye yanıt vermeye başladı ve ışığı algılamaya başladı, ardından yavaş yavaş yürümeye ve denge kurmaya başladı" dedi.

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'SOKAKTA HAYATINA DEVAM EDEMEZ'

'Zen'in veterinere ilk geldiğinde çok ürkek olduğunu söyleyen Denli, "Şu an öz güveni de yerine geldi, oyun oynamayı öğrendi. Şu an ona bir yuva bulmamız gerekiyor; çünkü sokakta hayatına devam edemez. En azından oynayabiliyor, yürüyebiliyor. Aslında onlar da sevgiyle iyileşiyor, aynı insanlardaki gibi. Hem medikal tedavi, hocalarım tarafından yapıldı ilaç tedavileri, özel mamalarla beslendi. Onun dışında da aynı zamanda fizik tedaviyi çok yoğun bir şekilde aldı. Hem denge sağlasın hem daha kasları güçlensin, daha sosyalleşsin diye ergoterapileri alındı, en çok da hidroterapiyi aldık" diye konuştu.