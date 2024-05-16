Kamu binalarında elektrik kullanımı yüzde 30 azaltılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir yandan enerjide arz güvenliğini sağlamak ve bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 yılı için ortaya koyduğu net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmek için çevreye duyarlı politikalar üretiyor. Bu politikalarda enerji verimliliği de önemli bir yer tutuyor. Sunulan hizmetin kalitesini düşürmeden, sosyal refahı olumsuz yönde etkilemeden bir enerji verimliliği stratejisi geliştiren bakanlık, geçen ocak ayında 2030 yılına ilişkin yol haritasını devreye aldı. Enerji Verimliliği Stratejisi ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı doğrultusunda 2030 yılına kadar enerji tüketiminin yüzde 16 azaltılması ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunulması planlanıyor.

1,1 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANDI

Strateji ve eylem planında kamu binaları ve sokak aydınlatmaları da yer buluyor. Kamu binaları için 2023 yılına kadar yüzde 15 tasarruf hedefi belirleyen bakanlık, kamu binalarının enerji faturalarında yıllık 1,1 milyar liralık tasarruf sağlamış oldu. 2024'ten itibaren tasarruf hedefi 2 katına çıkartıldı. Kamu binalarına 2030 yılına kadar yüzde 30 tasarruf sağlanması hedefi ortaya konuldu.

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BAYRAKTAR: ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ TEŞVİK EDECEĞİZ

Benzer bir şekilde sokak lambalarında kapsamlı bir LED'e geçiş programı başlatıldı. 2030 yılına kadar genel aydınlatmada 1,2 milyon LED armatür kurulumu sağlanacak. Burada elektrik dağıtım şirketleri ve yerel yönetimlerle koordineli çalışılacak.

Bakanlığının verimlilik alanında yürüttüğü faaliyetleri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji verimliliği öncelikli gündem maddelerimizden biri. Enerji planlamalarımızda bu konu önemli bir yer tutuyor. Her alanda enerji verimliliğini teşvik edeceğiz. Bu alanda yeni yatırımları destekleyeceğiz. 2030 yılı için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için ilgili bakanlıklarla aktif olarak çalışıyoruz" dedi.