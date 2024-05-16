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Evi soydular! Çıkışında keklik gibi polise yakalandılar

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'sinde devriye görevi sırasında evleri gözetleyen 3 kadından şüphelenen polisler, kapısını banka kartı ile açtıkları evde hırsızlık yapan Çağla Ura, Aynur Taş ve Yonca Suç daireden çıkarken suç üstü yakaladılar.

16.05.2024 - 14:08 | | DHA
Evi soydular! Çıkışında keklik gibi polise yakalandılar

 

Bursa'da olay, dün öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, devriye görevi sırasında evleri gözetleyen 3 kadından şüphelendi. Polisler, takibe aldıkları kadınların, bir sitede, hırsızlık amacıyla banka kartı ile kapısını açtıkları eve girdiğini belirledi.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

Kapıda bekleyen polisler, evden ziynet eşyalarının yanı sıra 3 bin 400 lira çalan Çağla Ura, Aynur Taş ve Yonca Sucu'yu hırsızlık yaptıkları daireden çıkarken yakaladı. Karşılarında polisi gören şüpheliler, gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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