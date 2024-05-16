Telefonu arızalandı sandı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı: Uyurken dolandırıldı
Elazığ’ın Ali Akbaş, 4 Mayıs'ta gece 02.47'de telefonu hacklendi. 10 dakika içerisinde internet bankacılığı hesabından adına kredi çekilip ek hesabı da boşaltılan Akbaş, yaklaşık 300 bin lira dolandırıldı. Adına çekilen kredi ile ek limitindeki paranın aktarıldığı hesabın belli olduğunu kaydeden Ali Akbaş, yetkililere seslenerek mağduriyetinin giderilmesini istedi. Akbaş, ' Bu olayın kimsenin başına gelmesini istemem. Biz hep haberlerde okuyorduk. Bizim de başımıza geldi. Ben askeri ücret ile çalışan biriyim. Bunu ödeyecek durumum yok.' ifadelerini kullandı.
İHA
• 16 Mayıs 2024 - 12:40 • Son Güncelleme:
İHA
• 16 Mayıs 2024 - 12:40 • Son Güncelleme: