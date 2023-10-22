GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'de Gazze için harekete geçti! Cumhurbaşkanlığı uçağı yola çıkıyor
ABONE OL

Türkiye'de Gazze için harekete geçti! Cumhurbaşkanlığı uçağı yola çıkıyor

Gazze'ye yardım için, 20 kişilik uzman hekim ekibi, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyacak Cumhurbaşkanlığı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanıyor. 20 kişilik uzman ekip, Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekip, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.

22.10.2023 - 08:58 | | DHA
Türkiye'de Gazze için harekete geçti! Cumhurbaşkanlığı uçağı yola çıkıyor

20 kişilik uzman ekip, Gazze'ye yardım amacıyla, Esenboğa Havalimanı'ndan hareket edecek olan Cumhurbaşkanlığı uçağına bindi.

Ekip, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.

İsrail’in Gazze planı ortaya çıktı! ' Gazze’nin anahtarları Mısır’a verilecek'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİsrail’in Gazze planı ortaya çıktı! ' Gazze’nin anahtarları Mısır’a verilecek'Haberin Tüm Görselleri

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Gazze’ye yardım gönderileceğini açıklamıştı.

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda, “Gazze’ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır’a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak. Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptım. 20 kişilik uzman ekibimiz Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı’nda ve Refah Sınır Kapısı’nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Büyük vurgun! BDDK kararını açıkladı, mağdurlar itiraz edecek
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBüyük vurgun! BDDK kararını açıkladı, mağdurlar itiraz edecek Haberin Tüm Görselleri
'Kripto' cinayeti! Şifre için işkence yaptılar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR'Kripto' cinayeti! Şifre için işkence yaptılar Haberin Tüm Görselleri

    GÜNCEL HABERLER

    Türkiye'de Gazze için harekete geçti! Cumhurbaşkanlığı uçağı yola çıkıyor

    Türkiye'de Gazze için harekete geçti! Cumhurbaşkanlığı uçağı yola çıkıyor

    Büyük vurgun! BDDK kararını açıkladı, mağdurlar itiraz edecek

    Büyük vurgun! BDDK kararını açıkladı, mağdurlar itiraz edecek

    İsrail’in Gazze planı ortaya çıktı! 'Gazze’nin anahtarları Mısır’a verilecek'

    İsrail’in Gazze planı ortaya çıktı! 'Gazze’nin anahtarları Mısır’a verilecek'