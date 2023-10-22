Türkiye'de Gazze için harekete geçti! Cumhurbaşkanlığı uçağı yola çıkıyor

20 kişilik uzman ekip, Gazze'ye yardım amacıyla, Esenboğa Havalimanı'ndan hareket edecek olan Cumhurbaşkanlığı uçağına bindi.

Ekip, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Gazze’ye yardım gönderileceğini açıklamıştı.

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda, “Gazze’ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır’a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak. Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptım. 20 kişilik uzman ekibimiz Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı’nda ve Refah Sınır Kapısı’nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı