Ordu’da 550 bin çiçek için hazırlık: Kentin dört bir yanına dikilecek

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"Belediyemizin park ve bahçelerinde kullandığımız çiçekleri kurduğumuz seralarımızda kendimiz üretiyoruz. Bu sayede hem ekonomimize katkı sağlıyor hem de yeni bir sektör oluşturuyoruz. Burası Yalova gibi bir çiçek kenti olabilir. Bu alan üzerinde de özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.Fidelerin kısa süre içerisinde kentin farklı noktalarındaki peyzaj çalışmalarında kullanılması planlanıyor.