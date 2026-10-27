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GündemOrdu’da 550 bin çiçek için hazırlık: Kentin dört bir yanına dikilecek
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Ordu’da 550 bin çiçek için hazırlık: Kentin dört bir yanına dikilecek

27.10.2026 - 11:09Güncellenme Tarihi:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, belediyenin park ve bahçelerinde kullanılan çiçekleri kendi seralarında üreterek hem belediye bütçesine katkı sağladıklarını hem de kentte çiçekçilik sektörünü geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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1Ordu’da 550 bin çiçek için hazırlık: Kentin dört bir yanına dikilecek

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Melet Vadisi'nde faaliyet gösteren seralarda yazlık ve kışlık çiçekler ile süs bitkileri yetiştiriliyor.

2Ordu’da 550 bin çiçek için hazırlık: Kentin dört bir yanına dikilecek

Seralarda yetiştirilen 550 bin kışlık çiçek fidesi arasında çuha, menekşe, portakal nergisi ve süs lahanası gibi mevsimlik türler bulunuyor. Park ve bahçelerde kullanılan bitkilerin belediye tarafından üretilmesiyle dışarıdan alım ihtiyacının azaltılması ve bütçeye katkı sağlanması hedefleniyor.

3Ordu’da 550 bin çiçek için hazırlık: Kentin dört bir yanına dikilecek

Seraları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, dikime hazır hale getirilen 550 bin kışlık çiçek fidesinin kısa süre içerisinde Ordu'nun farklı noktalarında toprakla buluşturulacağını söyledi. Başkan Güler, üretimin ekonomik ve çevresel açıdan önem taşıdığını belirterek,

4Ordu’da 550 bin çiçek için hazırlık: Kentin dört bir yanına dikilecek

"Belediyemizin park ve bahçelerinde kullandığımız çiçekleri kurduğumuz seralarımızda kendimiz üretiyoruz. Bu sayede hem ekonomimize katkı sağlıyor hem de yeni bir sektör oluşturuyoruz. Burası Yalova gibi bir çiçek kenti olabilir. Bu alan üzerinde de özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.Fidelerin kısa süre içerisinde kentin farklı noktalarındaki peyzaj çalışmalarında kullanılması planlanıyor.

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