'Kripto' cinayeti! Şifre için işkence yaptılar

İstanbul Tuzla’da, 23 Eylül 2023 tarihinde saat 17.00 sıralarında polisi arayan vatandaşlar, boş arazide bacakları dışarıda, gerisi toprağın altında bir ceset olduğu ihbarında bulundu. Polis olay yerine gittiğinde, gömülü cesedin bir bölümünün hayvanlar tarafından eşelenerek dışarı çıkarıldığını tespit etti. Çıplak halde gömülmüş cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan ve yaklaşık 1 haftalık olduğu düşünülen cesedin dövülerek ve boynu kırılarak öldürüldüğü tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan parmak izi incelemesinde öldürülen kişinin daha önceden de poliste suç kaydı bulunan Muhammed Boduroğlu olduğu belirlendi. Araştırmada Boduroğlu’nun Kocaeli’nde son olarak gittiği ev belirlendi.

KRİPTO PARA SIRRI

İddiaya göre çevresinde ‘hacker’ olarak bilinen 41 yaşındaki Muhammed Boduroğlu, Kocaeli’nde birkaç kişi ile buluşmuştu. Burada kripto para cüzdanı açma meselesi yüzünden buluştuğu değerlendirilen Muhammed Boduroğlu çıkan tartışmada darp edilip öldürülmüştü.

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Muhammed Boduroğlu’na ait cep telefonu içerisinde başka bir hat takılı olarak sinyal vermeye başladı. Ekipler Boduroğlu’nun son olarak görüştüğü kişileri tek tek tespit etti. Tespit edilen 5 şüpheli İstanbul, Kocaeli ve Elazığ’da yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Olayda doğrudan bağlantısı olduğu düşünülen bir şüphelinin ise 6 Ekim günü geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü ortaya çıktı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Şüpheliler Vedat T. (40), Gürbüz A. (47), Servet P. (44), Serkan Ü. (24) ve Emrullah C. (49) sorgulandı. Şüpheliler öldürülen Muhammed Boduroğlu’nu tanıdıklarını ancak öldürmediklerini söyledi ve birbirlerini suçladı. Hackerlik yaptıkları tespit edilen şüphelilerin kripto para paylaşımı nedeniyle çıkan kavga sonucu cinayeti işlediklerinin değerlendirildiği belirtildi.