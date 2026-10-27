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Tuzla’da caddeler göle döndü, araçlar yolda kaldı! Minibüslerden 41 personel tahliye edildi

27.10.2026 - 11:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)

Tuzla'da etkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü. 2 otomobil ve 2 servis minibüsü su içinde kaldı. Mİnibüslerdeki 41 personel tahliye edildi.

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1Tuzla’da caddeler göle döndü, araçlar yolda kaldı! Minibüslerden 41 personel tahliye edildi

İstanbul’da etkili olan sağanak, Anadolu Yakası’nda hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Aydınlı Mahallesi Çamlıbelde Yolu Caddesi'nde biriken suda ilerlemeye çalışan 2 servis minibüsü ve 2 otomobil yolda kaldı. Cadde trafik akışana tamamen kapanırken,2 servis minibüsünde toplam 41 personel servis şoförleri tarafından tahliye edildi. Servis minibüsleri ve otomobillerde sudan kaynaklı hasarlar oluştu.

2Tuzla’da caddeler göle döndü, araçlar yolda kaldı! Minibüslerden 41 personel tahliye edildi

“BELİMİZE KADAR SUYUN İÇİNDE KALDIK ”


Servis şoförü,’aracımız sabah saat 06 sıralarında yoğun bir yağmurda yolun ortasında kaldık. Aracım birden stop etti. Araçta personelde vardı. Mağdur bir şekilde sabahın 6 buçuğundan saat 10 olmuş. Hiç gelen bir yetkilide yok. Bu şekilde hala bekliyoruz. Belimize kadar suyun içinde kaldık. Sırılsıklam halde burada bekliyoruz." dedi.

3Tuzla’da caddeler göle döndü, araçlar yolda kaldı! Minibüslerden 41 personel tahliye edildi

ARAÇTA 25 PERSONEL VARDI”


Diğer servisin şoförü Erdinç Yazıcı ise," Bir anda sel vurdu. Aracın içinde 25 yolcumuz vardı. Yolcuları tahliye ettik. Arabanın içi komple doldu. Bir anda sel vurdu. Burada 5,6 tane araçta aynı şekilde mağdur olduk" dedi.

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