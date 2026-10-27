Tuzla’da caddeler göle döndü, araçlar yolda kaldı! Minibüslerden 41 personel tahliye edildi

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Servis şoförü,’aracımız sabah saat 06 sıralarında yoğun bir yağmurda yolun ortasında kaldık. Aracım birden stop etti. Araçta personelde vardı. Mağdur bir şekilde sabahın 6 buçuğundan saat 10 olmuş. Hiç gelen bir yetkilide yok. Bu şekilde hala bekliyoruz. Belimize kadar suyun içinde kaldık. Sırılsıklam halde burada bekliyoruz." dedi.