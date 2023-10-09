Türkiye barış için devrede! Erdoğan, Filistin ve İsrail liderleriyle görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la kabine toplantısına bir süre ara vererek bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti." denildi.

İSRAİLLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞME

İletişim Başkanlığından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Gazze halkının topluca, ayrım gözetmeksizin zarar görebileceği bir adımın, bölgede yaşanan acıları ve şiddet sarmalını daha da artıracağını vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve bölgede sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

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Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, bölgedeki endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini ifade etti."

ERDOĞAN, MALEZYA BAŞBAKANI ENVER İBRAHİM İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN FİDAN'IN DA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından başlayan yoğun diplomasi trafiği üçüncü gününde devam ediyor.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından birçok mevkidaşıyla görüşme yaptı.

Bakan Fidan, 7 Ekim'de Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Fidan, dün ise Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve tekrar ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü.

Ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştiren Fidan, mevkidaşıyla İsrail-Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.