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Tur otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Konya'da tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

19.02.2022 - 09:26 |
Tur otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 08.30 sıralarında Konya- Aksaray kara yolu 50’nci kilometresinde meydana geldi. Aksaray yönüne giden tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tur otobüsü şarampole devrildi Ölü ve yaralılar var

Tur otobüsü şarampole devrildi Ölü ve yaralılar var

Tur otobüsü şarampole devrildi Ölü ve yaralılar var

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