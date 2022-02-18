GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAntalya-Konya karayolunda yoğun kar! TIR'ların geçişine kapatıldı
HaberlerGündem Haberleri Antalya-Konya karayolunda yoğun kar! TIR'ların geçişine kapatıldı
ABONE OL

Antalya-Konya karayolunda yoğun kar! TIR'ların geçişine kapatıldı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 15-20 santimetreye kadar ulaşırken karayolu saat 23.00 itibarıyla TIR'ların geçişine kapatıldı.

18.02.2022 - 23:56 | | İHA
Antalya-Konya karayolunda yoğun kar! TIR'ların geçişine kapatıldı

Kar yağışı Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren saat 20.00 sıralarında başlayan kar yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler Trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de ise tipinin etkili olduğu yer yer görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü bildirildi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 15-20 santimetreye ulaşırken, kar ve tipi sebebiyle saat 23.00 itibarıyla karayolu TIR'ların geçişine kapatıldı. TIR'lar dinlenme tesislerine yönlendirilirken Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun diğer araçlar için trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

 

GÜNCEL HABERLER

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

THY'nin Airbus A350-900 tipi 6'ncı uçağı İstanbul'da

THY'nin Airbus A350-900 tipi 6'ncı uçağı İstanbul'da

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı!

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Sıradaki Haber
THY'nin Airbus A350-900 tipi 6'ncı uçağı İstanbul'da

THY'nin Airbus A350-900 tipi 6'ncı uçağı İstanbul'da

Sıradaki Haber
Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı!

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı!

Sıradaki Haber
SEGEM aktüerlik sınavları ilanı yayınlandı! İşte SEGEM sınav tarihleri!

SEGEM aktüerlik sınavları ilanı yayınlandı! İşte SEGEM sınav tarihleri!

Sıradaki Haber