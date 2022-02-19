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Kayseri'de sitede yangın! 10 dükkan ve 3 TIR küle döndü!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki nakliyeciler sitesinde çıkan yangında 10 dükkan ve 3 TIR küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.02.2022 - 02:07 | | İHA
Kayseri'de sitede yangın! 10 dükkan ve 3 TIR küle döndü!

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi'nde bulunan nakliyeciler sitesinde bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken dükkanın bitişiğinde bulunan 9 farklı dükkana ve 3 TIR'a da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kayseride sitede yangın 10 dükkan ve 3 TIR küle döndü

 

Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı. Dükkanların sahipleri de siteye gelerek, ekiplerin çalışmasını takip etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "Dükkanlar bitiş nizam ve saclarla birbirinden ayrılmış. Dükkanların paralelinde ise TIR'lar var. TIR'ların dorselerinde malzeme olan var olmayan var. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Yangını tamamen kontrol altına aldık ama bazı yerlerde kısmi yanmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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