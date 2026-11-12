Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTramvay durağında 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
HaberlerGündem Haberleri Tramvay durağında 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Tramvay durağında 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

12.11.2026 - 19:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAMSUN (İHA)

ABONE OL

Samsun’un İlkadım ilçesinde tramvay durağında kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı'nda meydana geldi. K.D. (19), kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada H.A.’yı (16) sırtından, A.A.A.’yı (21) bacağından ve boynundan, A.A.’yı ise elinden bıçakladı.

İLGİLİ HABER

Gurbetten döndü Cudi Dağı eteklerini seraya dönüştürdü: Önce 600 badem ardından 500 fıstık ağacını toprakla buluşturdu
Gurbetten döndü Cudi Dağı eteklerini seraya dönüştürdü: Önce 600 badem ardından 500 fıstık ağacını toprakla buluşturdu

Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan K.D., Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

İLGİLİ HABER

Zeytin işçilerini taşıyan minibüs devrildi kazada 14 kişi yaralandı
Zeytin işçilerini taşıyan minibüs devrildi kazada 14 kişi yaralandı

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Okulda yayılan koku paniğe neden oldu! 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı
#Gündem

Okulda yayılan koku paniğe neden oldu! 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yoldan çıkan otomobil kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti
#Gündem

Yoldan çıkan otomobil kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti

Lodos fırtınası alarmı, cuma gününe dikkat!
#Gündem

Lodos fırtınası alarmı, cuma gününe dikkat!