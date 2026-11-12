Gurbetten döndü Cudi Dağı eteklerini seraya dönüştürdü: Önce 600 badem ardından 500 fıstık ağacını toprakla buluşturdu

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Kendi toprağımı kontrol ettim. Baktım ki bu memlekette her şey oluyor ama hiçbir şey yok. Ben de geçmişteki tecrübelerime dayanarak burada bir şeyler yapmaya karar verdim. Avrupa Birliği Kalkınma Ajansı bünyesinde 6 yıllık bir eğitim geçmişim vardı. Bu bilgi ve birikimimi kendi toprağımda üretime, istihdama ve çevreye nasıl faydalı hale getirebilirim diye düşündüm ve çalışmaya başladım" dedi.