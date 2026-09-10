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Ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

10.09.2026 - 23:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)

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Kütahya’da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Semih Öksüz, hayatını kaybetti.

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Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu yan yol üzerinde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 43 AGZ 744 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Semih Öksüz idaresindeki 43 AEU 802 plakalı motosiklet çarpıştı.

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Kazada yola savrulan Öksüz, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbi duran Öksüz, sağlık ekibinin yaptığı kalp masajıyla ambulansa taşınarak Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Öksüz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Hafif ticari araç sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

 

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